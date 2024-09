Peñarol promete punição dura por racismo contra Flamengo: 'Será imediatamente expulso do clube'

O Peñarol não está disposto a desembolsar altas cifras para pagar punições da Conmebol por atos de racismo. E soltou uma nota oficial cobrando respeito e exemplo de seus torcedores na partida de volta das quartas de final da Copa Libertadores, quinta-feira (26/9), diante do Flamengo, em Montevidéu.

O pedido do clube vem com uma dura mensagem a quem estiver pensando em provocar os brasileiros com atos discriminatórios. Além de ser retirado de imediato do estádio Campeón del Siglo, palco do duelo de volta, o racista ainda será banido do clube.

"Qualquer pessoa identificada no Campeón del Siglo que fizer algum gesto racista direcionado a torcedores ou atletas do time adversário será imediatamente expulsa de todos os registros sociais do clube e será enviada definitivamente para a lista negra para que não possa comparecer novamente a um evento esportivo", afirmou o Peñarol.

VEJA MAIS

Com vantagem de 1 a 0 conquistada no duelo de ida, no Maracanã, os uruguaios vêm utilizando as redes sociais para criar um clima amistoso, mas de enorme incentivo a seus jogadores.

"No Peñarol acreditamos no futebol como fator de convivência baseado no respeito e na integração. Depende de todos para que isso aconteça", completou a nota oficial contra o racismo.

Já para mexer com o brio dos jogadores, são diversas frases de incentivo e motivacionais. "Crer no Peñarol e nada mais", "Joga o Peñarol, jogam todos nós", "Tem de deixar tudo pelo Peñarol, a alma e o coração", são algumas das frases que estarão em evidência aos jogadores.