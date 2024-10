VÍDEO: Anitta grava samba-enredo contra racismo religioso para o carnaval de 2025

A cantora Anitta, abertamente adepta do culto afro-religioso e filha de Logun-Edé, divindade filho dos Orixás Oxóssi e Oxum, contou em entrevista ao programa Fantástico, da Rede Globo, que foi convidada a escrever o samba-enredo da escola de samba Unidos da Tijuca. O tema será “Logun-Edé: Santo Menino que velho respeita”. Ela compôs junto aos a Estevão Ciavatta, Feyjão, Miguel PG, Fred Camacho e Diego Nicolau.

Veja o vídeo:

Segundo ela, ao ser convidada, duvidou de si mesma e pensou não ser capaz. Logo depois, percebeu estar rodeada por muitos profissionais. A cantora explica que, com a agenda complicada, compôs trechos pela internet, por videochamadas. Ela lembra que “negou” várias ideias até chegar ao enredo ideal. “Anitta chegou e abalou geral”, lembram os demais compositores.

VEJA MAIS

Luiz Antonio Simas, professor da escola de samba, explica que Logun-Edé representa uma “dualidade”.

“Esse enredo e esse samba também são um grito de combate ao racismo religioso”, explica.

Filha do orixá, Anitta afirmou que Logun-Edé age “fazendo as coisas do jeito dele, e os outros que lidem com isso”. Pensando dessa forma, Anitta compôs uma obra que precisava soar como um refrão imortal. “Falei que a música tinha que parecer um refrão eterno”, relembra.

A cantora também diz que sua agenda de Carnaval está cheia, mas quer estar presente na apresentação da escola de samba para presenciar sua música no Sambódromo da Marquês de Sapucaí.