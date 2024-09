Alane brilha como Musa na final do concurso de samba enredo da Grande Rio

Na noite de sábado (28), a paraense Alane Dias encantou o público na quadra da Escola de Samba Grande Rio, durante a final do concurso de samba enredo para o Carnaval de 2025. Alane mostrou todo o seu talento e samba no pé, e representou o Pará na quadra da escola carioca. Ela é a musa da agremiação no Carnaval 2025.

“Tô muito feliz e grata por fazer parte dessa escola que vai falar sobre o nosso Pará. É uma honra estar aqui, ainda mais divulgando e representando o nosso estado. Vocês sabem que sempre faço questão de divulgar a nossa cultura, e agora não seria diferente. Vai ter muito samba e muito carimbó na Sapucaí”, disse com exclusividade ao Grupo Liberal.

Alane da quadra da Grande Rio, em Duque de Caxias (RJ). (Fotos: Ewerton Pereira)

A noite foi marcada por muita festa e comemoração, com a quadra da Grande Rio tomada por centenas de pessoas, que acompanharam a escolha do samba que irá embalar a escola no desfile de 2025. O samba escolhido pela escola foi 'A mina é cocoriô!',da escola paraense, da Cidade Velha, em Belém, 'Deixa Falar'.

A composição irá embalar o desfile da Grande Rio em 2025, que deve ocorrer no dia 4 de março, na Marquês de Sapucaí. Quem assina o samba é Mestre Damasceno, Ailson Picanço, Davidson Jaime, Tay Coelho e Marcelo Moraes. Em 2025, a escola levará o Pará para a avenida, no enredo, no samba - com um toque de carimbó.