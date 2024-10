PM apreende armas e carro que podem ter relação com homicídio em Jacundá

A Polícia Militar (PM) localizou um carro, que pode ter sido utilizado em um homicídio, em Jacundá, município do sudeste do Pará. Na mesma residência, onde estava o carro, a polícia localizou duas armas de fogo, uma delas pode ter sido usada no assassinato do jovem Bruno da Silva Alves, de 25 anos, ocorrido na última segunda-feira (30/09). O proprietário da residência encaminhado para prestar esclarecimentos na delegacia.

As apreensões foram feitas durante operação do 50º Batalhão de Polícia Militar (BPM). Dentre as armas encontradas estão um revólver calibre 38 com seis munições, sendo uma utilizada, e uma espingarda calibre 20 sem munição. A polícia acredita que o veículo e as armas tenham sido utilizadas no assassinato do jovem Bruno da Silva Alves, de 25 anos, que ocorreu na última segunda por volta das 2 horas, na rua Espírito Santo, bairro Alto Paraíso, em Jacundá.

O vídeo de uma câmera de vigilância registrou o assassino em um carro. Essas imagens foram fundamentais para a guarnição do Grupamento Águia localizar um veículo semelhante nas ruas da cidade. Segundo o tenente-coronel Rogério Pereira, comandante do 50º BPM, em entrevista ao Correio de Carajás, o proprietário teria concordado com a revista na residência onde estava o veículo.

“O proprietário concordou em permitir que a equipe policial realizasse uma busca em sua residência, onde foi encontrado um revólver calibre 38 com seis munições, sendo uma deflagrada e cinco intactas, além de uma espingarda calibre 20 sem munição”, detalhou. O suspeito, o veículo e as armas foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Jacundá. A investigação segue para identificar se o suspeito tem envolvimento com o crime.