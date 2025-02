Polícia Civil prende homem em flagrante por violência doméstica em Ananindeua

Railson Moraes França foi preso por violência doméstica no último dia 6, em Ananindeua, na Grande Belém. Segundo a polícia, a vítima do crime foi a própria companheira do suspeito. O caso foi registrado na Rua 2 de Junho, no bairro Águas Brancas. A prisão foi realizada pela Polícia Civil do Pará, por meio da Delegacia do Júlia Seffer, vinculada à Superintendência da Região Metropolitana de Belém.

Segundo o relato da vítima, Railson chegou embriagado em casa durante a madrugada, quebrou diversos objetos e a agrediu fisicamente, deixando com várias lesões. Após o ataque, ele fugiu para a residência de sua mãe.

Ao tomar conhecimento do caso, a equipe policial se deslocou até o endereço informado e conseguiu prender o agressor em flagrante. Railson foi conduzido à unidade policial, onde foi autuado com base na Lei Maria da Penha (Lei 11.340/2006, artigo 7º) e no artigo 129 do Código Penal Brasileiro. Após os procedimentos cabíveis ao flagrante, o homem foi colocado à disposição do Poder Judiciário.