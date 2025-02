Mulher é presa com diploma falso ao tentar se registrar como médica em Belém

A Polícia Federal prendeu em flagrante nesta terça-feira (11) uma mulher que tentava obter, com um falso diploma de conclusão de curso, registro profissional de médico junto ao Conselho Regional de Medicina (CRM) do Pará, em Belém.

No pedido de inscriçã​o primária​ ela indicou que teria cursado medicina no Paraguai. Com o histórico escolar e diploma falsificados e sem registro, a mulher tentou validar no CRM-PA, que constatou irregularidades no documento apresentado e acionou a Polícia Federal.

Os policiais federais prenderam a suspeita em flagrante na sede do conselho, no bairro do Umarizal, e a conduziram à Superintendência Regional da Polícia Federal para adoção dos procedimentos de polícia judiciária.

O crime de uso de documento falso é punido com a mesma pena da falsificação, de dois a seis anos de reclusão e pagamento de multa.