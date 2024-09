Adolescente morre após cirurgia realizada enquanto ‘médico’ assistia a tutorial no YouTube

Um adolescente de 15 anos morreu após ser submetido a uma cirurgia para remoção de cálculos biliares, em Bihar, na Índia, realizada por um suposto médico que estaria seguindo instruções de um tutorial no YouTube durante o procedimento. O homem, identificado como Ajit Kumar Puri, está foragido desde a morte do paciente.

Segundo o jornal The Times of India, o menor de idade estava sofrendo de fortes dores de estômago e vômitos quando foi internado na clínica de Puri na noite da última sexta-feira (6). Familiares do adolescente afirmaram que o procedimento cirúrgico foi feito sem o seu consentimento.

De acordo com relatos deles, o suposto médico assistia a um vídeo tutorial no YouTube enquanto realizava o procedimento de remoção dos cálculos. Quando questionaram o médico sobre isso, o homem teria rebatido dizendo: “Eu sou o médico aqui, ou são vocês?”. Foi então que eles desconfiram que o homem podia não ser um profissional de verdade.

O estado de saúde do jovem se deteriorou durante a operação e, após muita insistência dos familiares, ele foi levado para outro hospital. No entanto, o adolescente resistiu e faleceu a caminho do local.

Após a morte do paciente, o suposto médico e outros funcionários da clínica fugiram do lugar. Segundo o UOL, a polícia indiana já iniciou uma investigação para prender Ajit Kumar Puri e seus cúmplices.

*(Beatriz Rodrigues, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)