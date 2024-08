Suspeito de vender atestado médico em Redenção é investigado pela PC

Um homem, que não teve a identidade revelada, é investigado sob suspeita de envolvimento no crime de falsificação de documentos médicos, incluindo atestados e carimbos, em Redenção, sudeste do Pará. Um mandado de busca e apreensão foi cumprido pela Polícia Civil na terça-feira (20/08), para colher provas que auxiliem na apuração do caso.

Conforme as informações iniciais, os policiais descobriram que o suspeito trabalhava em um hospital do município e estaria revendendo os documentos para algumas pessoas que o conheciam e já sabiam do esquema.

O mandado foi cumprido no endereço onde o suspeito mora e, ao fazer buscas no imóvel, os policiais encontraram vários documentos médicos, atestados e carimbos. Alguns dos papéis já estavam, inclusive, parcialmente preenchidos com o nome de terceiros. O aparelho celular do suspeito foi apreendido e deve passar por perícia especializada, assim como os atestados com os nomes das pessoas, que também podem ser investigadas.

De acordo com a PC, as investigações sobre o crime seguem em andamento para solucionar o caso e identificar outros possíveis envolvidos.