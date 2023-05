Jovem é presa em flagrante por suspeita de adquirir diploma falso para exercer cirurgias plásticas

Uma jovem de 19 anos foi detida, nesta quinta-feira (25), após ser acusada de adquirir um diploma falso pela internet para atuar como médica em cirurgias plásticas. A prisão ocorreu durante sua tentativa de registro no Conselho Regional de Medicina do Estado do Ceará (CREMEC). A ação policial foi realizada no bairro Joaquim Távora, no Ceará (CE).

Equipes do 27° Distrito Policial (DP) receberam uma denúncia sobre uma mulher que estaria buscando obter uma credencial junto ao Cremec para exercer a profissão médica. As investigações indicam que o diploma falso teria sido adquirido pela internet, já que a instituição de ensino mencionada no documento não oferece tal graduação. Diante dessas informações, os policiais civis se dirigiram ao endereço informado, onde encontraram a suspeita. O diploma falso e um celular foram apreendidos como evidências.

Em posse do diploma fraudulento, que, segundo apurado, foi comprado online por cerca de R$ 10 mil, a mulher foi conduzida à delegacia da Polícia Civil do Ceará. Durante o interrogatório, a acusada admitiu o crime e afirmou ter a intenção de atuar na área de cirurgias plásticas. Ela foi autuada em flagrante pelo crime de estelionato. As investigações continuam com o objetivo de identificar outros envolvidos nos crimes de falsificação e venda de diplomas falsos pela internet.