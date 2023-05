Árbitro se choca com jogador durante partida entre Santos e Bahia pela Copa do Brasil

Na noite desta quarta-feira (17), durante o jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, entre Santos e Bahia, na Vila Belmiro, o árbitro Savio Pereira Sampaio, do Distrito Federal, enfrentou um imprevisto no campo. Aos 19 minutos do segundo tempo, ocorreu uma colisão acidental entre Sampaio e o volante Rezende, do Bahia, resultando em um corte na pálpebra do árbitro.

VEJA MAIS

Imediatamente após o choque, a região da pálpebra de Savio começou a sangrar intensamente, exigindo a paralisação da partida para que o árbitro pudesse receber atendimento médico adequado. Seguindo os procedimentos padrão, foi realizado um curativo na área afetada, e Sampaio teve que utilizar uma touca de natação para conter o sangramento.

Após o atendimento médico, o jogo foi retomado e prosseguiu normalmente, com o sangramento na pálpebra de Sampaio sob controle. Em entrevista ao Premiere após o jogo, Rezende relatou o lance e afirmou que tentou evitar a colisão com o árbitro, mas não foi possível. Ele expressou suas desculpas pelo incidente ocorrido durante a partida.

"Foi uma situação meio engraçada: eu estava tentando sair do caminho dele para antecipar a bola, mas ele acabou surgindo na minha frente. Tentei evitar a colisão, mas não deu. Peço desculpas e seguimos em frente", declarou Rezende.