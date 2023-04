Árbitro é agredido por jogador durante partida de futebol amador em Goiás; veja

Mais uma cena de agressão lamentável em campo, desta vez durante uma partida de futebol amador. Durante o jogo entre o Colorado Esporte Clube e o Vila Betânia Esporte Clube, em Goiás, o lateral-direito Antônio Carlos agrediu o árbitro Washington Kenis, após não gostar da expulsão de um companheiro de time.

Veja o momento a partir de 1h38min30seg



A agressão aconteceu após o árbitro expulsar o meia Neymarzinho, do Colorado, por tirar as caneleiras durante o jogo. A decisão fez com que Antônio Carlos, que também dirige o time, perdesse a cabeça e partisse pra cima do juiz.

Com o jogo paralisado por cerca de sete minutos, o jogador teve que ser contido por seguranças e outros atletas. Ao fim da partida, o Colorado ainda terminou em vantagem vencendo o Vila Betânia por 3 a 1.



