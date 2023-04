Corinthians perde para o Goiás e chega pressionado para enfrentar o Remo na Copa do Brasil

O Corinthians perdeu a primeira no Campeonato Brasileiro. O Timão foi derrotado, de virada, pelo Goiás, na noite de ontem, em Goiânia (GO), no Estádio da Serrinha. O clube paulista perdeu por 3 a 1 e chega para o jogo contra o Remo, pela Copa do Brasil, bastante pressionado.

ASSISTA AOS GOLS

Róger Guedes abriu o placar para o Corinthians, mas Matheus Peixoto, Lucas Halter e Apodi, viraram o jogo para o Goiás e colocou mais pressão no time comandado pelo técnico Cuca, que fez a sua estria no clube. A derrota para o Remo na Copa do Brasil e o revés para o Argentinos Juniors (ARG), pela Libertadores, fizeram o time demitir o então treinador Fernando Lázaro e Cuca foi contratado para assumir o time.

Panorama

Corinthians x Remo se enfrentam na quarta-feira (26), às 21h30, na Neo Quimica Arena, em São Paulo (SP). Como o Remo venceu o primeiro jogo por 2 a 0, o Leão Azul possui a vantagem de perder por até um gol de diferença para avançar às oitavas de finais da Copa do Brasil. Para o clube paulista passar de fase, é preciso vencer por três gols de diferença. Caso vença por dois gols de diferença, a vaga será decidida nas penalidades.

Se liga!

Timão x Leão terá transmissão lance a lance pelo OLiberal.com, enquanto a equipe da Rádio Liberal FM faz a transmissão no Youtube e na frequência 97.5MHz.