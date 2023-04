Ex-Remo e Corinthians, volante 'Ameixa' quase retornou ao Remo e aposta no Leão na Copa do Brasil

O Remo terá na próxima quarta-feira (26) o compromisso mais importante na temporada até o momento. O Leão encara o Corinthians-SP, na Neo Quimica Arena, em São Paulo (SP), pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil 2023, podendo perder até por um gol de diferença para avançar na competição, já que venceu o Timão em Belém por 2 a 0. E o volante paraense Warian Santos, o “Ameixa”, cria da base azulina, vestiu as camisas do Leão Azul e do Coringão e acredita na classificação do Remo na Copa do Brasil.

Warian Santos conversou com núcleo de esportes de O Liberal e falou da carreira, início no Remo, ida para o Corinthians, além do rebaixamento para a Segundinha com o Independente de Tucuruí, além de ter revelado conversa com a atual diretoria azulina para um possível retorno à Toca do Leão e ter jogado com Pablo Roberto, atual “dono do meio-campo” azulino.

Gratidão ao Remo

Warian Santos chegou ao Remo com 13 anos, após realizar um teste no Leão. Avaliado pelos técnicos João Neto (Netão) e Tindô, Warian teve uma passagem rápida pelo profissional azulino, atuando por duas temporadas.

“Fiquei no profissional no final de 2013 até 2015 quando fui para o Corinthians. O Remo é um clube que me abriu as portas, me deu oportunidade, além de ser torcedor quando criança. Tenho muita gratidão ao Remo”.

Corinthians

A ida ao Corinthians ocorreu em 2015 e Ameixa se deparou com uma realidade muito diferente. O jogador comentou o período em que esteve no Timão e do carinho que sente pelo clube paulista, agremiação em que conquistou o título Brasileiro e do Paulistão, já que fazia parte do elenco profissional

“O Corinthians foi diferente de tudo que já tinha vivido. A estrutura é muito boa, mesmo sendo da categoria Sub-20, já em 2016 subi para o profissional, mas não cheguei a atuar. Joguei pelo Aspirantes, mesmo já sendo profissional”, disse.

Pablo Roberto

Warian Santos foi jogador do Corinthians, mas o clube paulista o emprestou para outras equipes e nesse período atuou pelo CRB-AL, São Caetano-SP e Atlético-GO, clube onde jogou com o meia do Remo Pablo Roberto, grande destaque da equipe azulina na atual temporada. Warian Santos elogiou bastante Pablo Roberto e afirmou que ele irá colher bons frutos.

“Joguei com o Pablo Roberto no Sub-23, ele estava subindo da base. Não chegamos a disputar posição, ele jogava mais na frente e eu de primeiro volante. Ele é um ótimo jogador, tranquilo, sabe muito bem o que faz com a bola. Vi ele subindo e é merecedor de tudo que vem ocorrendo na carreira”, falou.

Ameixa é cria da base do Remo e acredita na classificação azulina contra o Corinthians (Thiago Gomes / O Liberal)

Independente de Tucuruí

O jogador voltou ao Pará para defender a equipe do Independente de Tucuruí, porém, após três partidas, não conseguiu livrar o Galo Elétrico do rebaixamento para a Segundinha. Warian Santos falou da passagem pelo Independente e afirma ter deixado as portas abertas no clube.

“Encarei como mais uma oportunidade de mostrar meu futebol, deu para mostrar como profissional, como pessoa. O rebaixamento é difícil, já cheguei com a competição no final, fiz três jogos. Tivemos falhas cruciais, mas quando o Paysandu, quando a vitória escapou nos detalhes, foi bem difícil. Ficamos tristes com a queda, o Independente clube tradicional, primeiro campeão do campeão e que faz futebol com pessoas do bem, que trabalham diferente, de forma correta e deixei as portas abertas”, comentou.

Remo

No mercado e analisando propostas, Warian Santos revelou uma conversa para retornar ao Remo, que ocorreu em 2019. O jogador e seu empresários chegaram a conversar, mas o negócio não foi para frente, mas acredita em um retorno ao futebol paraense em breve, para atuar por uma temporada inteira.

“Gostaria de voltar a Belém, tanto o Remo quanto o Paysandu, hoje sou um torcedor do futebol paraense, torço para que tenham mais times nas Série C, Série D e que Remo e Paysandu subam para a Série B. Em 2019 meu empresário e o presidente do Remo conversaram para um possível retorno ao clube, mas o salário alto acabou atrapalhando, já que o Remo estava em processo de reformulação. Hoje estamos analisando propostas, todas elas do Sul e Sudeste do país, mas vamos aguardar um pouco para definir meu futuro. Enquanto isso vou trabalhando com um profissional para manter meu condicionamento físico”, contou.

Remo x Corinthians

Warian Santos vai acompanhar com amigos e familiares a partida de volta entre Corinthians x Remo, pela terceira fase da Copa do Brasil O volante avaliou o desempenho do Remo no primeiro jogo, deu palpite e afirmou que vai torcer pelo Remo, clube do seu coração.

“Em Belém o Remo fez uma partida impecável, sem sustos, o goleiro do Remo pouco foi exigido. O placar de 2 a 0 é uma vantagem importante, mas perigosa. Se o Remo entrar com a mesma postura, sabendo marcar e suportando os primeiros minutos, a pressão pode mudar de lado. A torcida do Corinthians apoia muito, não para um minuto e isso é um fator importante para a equipe. Acredito em uma vitória do Corinthians, 1 a 0, no final do jogo e o Remo classificado (risos)”, finalizou.

Warian Santos revelou torcida para o Remo no duelo contra o Corinthians (Thiago Gomes / O Liberal)

Com a vitória de 2 a 0 em Belém, o Remo pode perder por até um gol de diferença que mesmo assim avança às oitavas de final. O Corinthians precisa vencer por três gols de diferença para levar a classificação direta. Em caso de vitória do clube paulista por dois gols de diferença, a vaga será decidida nos pênaltis. Corinthians x Remo jogam na próxima quarta-feira (26), às 21h30, na Neo Quimica Arena, em São Paulo (SP). A partida terá transmissão lance a lance pelo OLiberal.com, enquanto a equipe da Rádio Liberal FM faz a transmissão no Youtube e na frequência 97.5MHz.