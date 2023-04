Goleiro paraense perde rim após sofrer lesão grave em campo durante jogo de futebol amador

Lesões durante a prática de esportes não são incomuns e costumam ser uma preocupação constante para atletas já que afetam não somente a carreira como o bem estar físico. Para jogadores de futebol nem sempre se pode evitar. O exemplo disso é o caso do goleiro Diego Torres, que sofreu uma lesão gravíssima durante uma partida de futebol amador e em consequência da lesão, acabou perdendo um rim.

Diego jogava com seu time de futebol amador, os Badalados, no último domingo (16), no campo do Formigão, em Ananindeua, quando durante um lance da partida, acabou levando uma joelhada de um jogador rival.

“Uma bola foi lançada ao atacante do time rival, ele não conseguiria chegar ao alcance e mesmo assim não desistiu da jogada. Eu agarrei a bola e o rapaz acabou deixando o joelho certo na minha região renal. Na mesma hora perdi o ar e caí no chão com muita dor”, disse Diego em entrevista à equipe de esportes de O Liberal.

Após o acontecido, o goleiro foi imediatamente encaminhado para o Hospital Metropolitano, em Ananindeua, onde foi submetido a uma cirurgia de emergência e acabou perdendo definitivamente o rim direito.



Agora, ainda internado, Diego precisa se adaptar à nova rotina, principalmente na alimentação que precisou mudar completamente. Para ajudar, conhecidos iniciaram uma campanha pedindo doações em dinheiro para o goleiro.

“Algumas pessoas se sensibilizaram com a situação e acabaram pedindo essa ajuda, não partiu de mim e nem da minha família. Quando vimos a imagem da campanha já estava nas redes sociais. A arrecadação já está em torno de R$2 mil e está ajudando e vai me ajudar muito”, disse o jogador.

Sobre uma possível volta aos campos no futuro, o goleiro descartou e só pensa na melhora da saúde. “O choque emocional foi grande e ainda não penso em voltar a jogar, só em ficar bem e voltar para a minha família”, finalizou.

Quem desejar ajudar o goleiro, pode contribuir com qualquer valor através do Pix, que é o número de telefone: (91) 98561-4625.