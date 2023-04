Após lesão, Renato Augusto pode desfalcar Corinthians por até dois meses

Renato Augusto, meio-campista do Corinthians, foi diagnosticado no último sábado (08), com uma lesão no menisco do joelho direito, após uma torção na partida contra o Liverpool-URU, realizada na quinta-feira (06), pela Conmebol Libertadores. O atleta já se encontra em tratamento, segundo o clube, e tem o prazo de recuperação de seis a oito semanas.

Devido ao cuidado da lesão, Renato deve ser desfalque nas partidas do Timão no Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. A expectativa é que o meia fique dois meses longe dos jogos. O time ainda emitiu um comunicado oficial sobre a situação; confira

“Neste sábado (08), o meio-campista Renato Augusto passou por exames clínicos e de imagem no joelho direito após deixar o campo na vitória do Corinthians diante do Liverpool-URU, na última quinta (06), pela Conmebol Libertadores.

Foi constatada uma lesão meniscal medial no joelho direito. O atleta passará por uma artroscopia nos próximos dias e, desde já, realiza tratamento no local. A lesão constatada é diferente da lesão ligamentar que o atleta passou e recuperou.”, diz a nota.

Há um mês, o atleta já havia sofrido uma lesão no ligamento colateral medial do joelho direito, que o tirou da partida contra o Santo André e das quartas do Paulistão diante do Ituano. Após um mês de preparação, Renato voltou, mas teve um novo problema, dessa vez sendo uma torção no joelho.

O Corinthians entra em campo nesta quarta-feira (12), às 21h30, contra o Remo, no Mangueirão, disputando pela terceira fase da Copa do Brasil.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor de Oliberal.com, Felipe Saraiva)