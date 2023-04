Renato Augusto mostra otimismo após lesão no Corinthians antes de pegar o Remo: 'Nada muito grave'

O Corinthians pode ter um desfalque importante para as partidas contra o Remo, pela Copa do Brasil. O meia Renato Augusto, de 35 anos, sentiu dores no joelho e foi substituído aos 14 minutos do primeiro tempo da partida contra o Liverpool-URU, pela primeira rodada da Copa Libertadores da América, na última quinta-feira (6). O Timão ainda assim venceu o jogo por 3 a 0 no Estádio Centenário, em Montevidéu.

Renato Augusto deixou o campo de maca, chorando. Ele chegou a dar socos no gramado e foi consolado por companheiros de time. Na zona mista, conversou com jornalistas e tentou ser otimista. O problema é no joelho, mas a princípio não se trata de um rompimento de ligamento.

"Fizemos os testes clínicos [no vestiário] para saber mais ou menos. Quando é o [ligamento] cruzado, normalmente no teste clínico dá para saber. Agora é esperar a imagem para saber realmente o que vai ser feito para poder voltar bem", amenizou.

Veja o momento da lesão de Renato Augusto:

O meio-campista do Corinthians automaticamente é dúvida para as partidas contra o Remo, pela terceira fase da Copa do Brasil. O jogo de ida já é na próxima quarta-feira, às 21h30, em Belém, no Novo Mangueirão. Apesar de aparentemente não se tratar de um caso grave, a frustração era evidente no semblante do jogador.

"Fico triste, me preparei bem, me recuperei bem. Agora é ter paciência. Menos mal que não foi nada muito grave, pelo menos ligamento a gente viu que não foi. Isso já tira um peso. Agora é esperar os exames para saber realmente o que aconteceu", salientou Renato Augusto.

A delegação corintiana já está em São Paulo. O desembarque de volta ao Brasil, após a partida no Uruguai, aconteceu na madrugada desta sexta-feira (7). Renato Augusto deve realizar os exames de imagem ainda hoje, para um diagnóstico mais apurado.

"Senti uma fisgada forte, uma pancada no joelho, na hora eu já botei a mão. Quando pisei e deu o estalo, eu já senti. Passa um monte de coisa na cabeça, eu já passei por muita coisa na carreira e chega num momento em que eu já tinha me preparado bastante, como foi nas finais do Paulista e a gente acabou sendo eliminado. Agora me preparei bem de novo e acontece isso, você fica se sentindo impotente, é ruim, é chato, mas quando você está recuperando de lesão o que mais conta é a cabeça. Tem que ficar positivo, chora hoje, fica triste, mas amanhã já estar pensando na recuperação, em como voltar", concluiu o veterano, que tem 1 gol e 3 assistências em 11 jogos na atual temporada.

Antes da partida entre Remo e Corinthians, na quarta-feira que vem, o Leão entra em campo neste domingo. Os azulinos têm o clássico contra o Paysandu, pela 8ª rodada da primeira fase do Parazão 2023. O jogo marca a reinauguração oficial do Novo Mangueirão após dois eventos-teste pela Copa Verde. O Timão não joga neste final de semana.