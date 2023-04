Adversário do Remo, Corinthians atropela na estreia da Libertadores, mas perde craque

O Corinthians goleou o Liverpool-URU, na estreia da fase de grupos da Copa Libertadores 2023. Com dois gols de Roger Guedes e mais um de Balbuena, o Timão teve fez 3 a 0 no rival uruguaio em pleno Estádio Centenário, em Montevidéu.

Possível desfalque contra o Remo

A nota negativa para o Corinthians foi logo no início da partida. Renato Augusto machucou novamente o joelho direito e saiu chorando de campo. Um dos principais jogadores da equipe Renato pode ser desfalque no duelo contra o Remo, no dia 12 de abril, às 21h30, no Mangueirão.

Gols

O primeiro gol dos alvinegros saiu aos 45 minutos. Após cobrança de escanteio de Fagner, Balbuena subiu mais do que os zagueiros e testou para abrir o placar no Centenário.

No segundo tempo, o Corinthians aproveitou para matar o duelo. Aos três, Róger Guedes recebeu de Fagner e completou para ampliar. Por fim, aos 17, Roger Guedes de novo aproveitou uma trama de Giuliano, Yuri Alberto e Fausto Vera para fazer o terceiro.

O próximo jogo do Corinthians é justamente contra o Remo. A cobertura completa da partida pode ser acompanhada pelo Lance a Lance do portal OLiberal.com.