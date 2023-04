Palmeiras ultrapassa rival e se torna 3º time com maior torcida do Brasil; Flamengo segue em 1º

Nova pesquisa revelou que o Palmeiras ultrapassou o São Paulo e se tornou o terceiro time com a maior torcida do Brasil. O clube paulista segue atrás de Flamengo e Corinthians, que lideram o ranking com folga. A pesquisa foi divulgada nesta segunda-feira (10) e foi realizada pela CNN/Itatiaia/Quaest.

A pesquisa é definida como a maior e mais abrangente já realizada no Brasil, com 6.507 torcedores com 16 anos ou mais entrevistados. 325 cidades brasileiras receberam os pesquisadores, entre 29 de março de 02 de abril.

Top 10 maiores torcidas do Brasil

Segundo a pesquisa, o Palmeiras ultrapassou o rival, São Paulo, e Flamengo e Corinthians continuam sendo as maiores torcidas do Brasil. Veja o top 10:

Flamengo - 24%;

Corinthians - 18%;

Palmeiras - 9%;

São Paulo - 8%;

Atlético-MG - 5%;

Cruzeiro - 5%;

Vasco - 4%;

Grêmio - 3%;

Santos - 3%;

Bahia/Internacional/Sport - 2%.

Segundo a metodologia utilizada, a margem de erro é de 1,4 pontos percentuais, para mais ou para menos, além da pesquisa ter um grau de confiabilidade de 95%. Botafogo e Fluminense, que já estiveram em posições superiores, somaram apenas 1% na pesquisa, perdendo espaço para clubes gaúchos, mineiros e nordestinos.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)