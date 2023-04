Mesmo sem jogar, Neymar segue sendo brasileiro com mais participações em gols na Europa

O camisa 10 do Paris-Saint-Germain, Neymar Júnior, continua liderando a lista de brasileiros com mais participações em gols na Europa. O atacante está sem jogar há dois meses após sofrer uma lesão no tornozelo direito durante uma partida do time parisiense pelo Campeonato Francês, com previsão inicial de volta daqui a quatro meses.

Mesmo com os principais campeonatos da França, Espanha, Inglaterra, Itália e Alemanha, nenhum outro jogador possui o mesmo número de assistências e gols na temporada de 2022/2023.

VEJA MAIS

Ranking

No ranking, Neymar lidera a posição com 24 participações, seguido de Martinelli, do Arsenal, com 14 gols e 5 assistências, sendo o mais próximo do jogador.

Cinco melhores brasileiros com participações nas ligas europeias (Reprodução/ge)

A última partida do atacante foi em fevereiro deste ano, com uma vitória de 4 a 3 para o Lille, na 24° rodada do Campeonato Francês. Durante a partida, Neymar saiu de campo chorando na maca após um gol e uma assistência, durante os cinco minutos do segundo tempo.

Os atacantes brasileiros permanecem no top 5 do ranking de participações em gols e assistência nas principais ligas europeias. Vinícius Júnior, do Real Madrid, Martinelli e Gabriel Jesus, do Arsenal, e Firmino, do Liverpool fecham as posições. Dentre todas as competições de 2022/2023, Neymar também é líder, seguido apenas de Vini Jr; confira

1- Neymar (PSG) - 34 participações (18 gols + 16 assistências)

2- Vini Jr (Real Madrid) - 31 participações (18 gols + 13 assistências)

3- Gabriel Martinelli - 20 participações (14 gols + 6 assistências)

4- Rodrygo - 19 participações (10 gols + 9 assistências)

5- Raphinha - 18 participações (9 gols + 9 assistências)

​(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor de OLiberal.com, Felipe Saraiva)