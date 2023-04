Técnico do PSG recebe acusações de racismo de ex-time

Christophe Galtier, técnico do Paris Saint-Germain, foi acusado de racismo pelo Nice, clube de futebol francês onde trabalhou por aproximadamente 1 ano. As acusações foram feitas pelo ex-diretor de futebol do Nice, Julien Fournier, que, segundo o jornalista Romain Molina, teria enviado um e-mail aos proprietários do clube apresentando a discriminação feita pelo treinador.

“Christophe Galtier entrou no meu gabinete. (…) Disse que era preciso levarmos em consideração a realidade da cidade e que não podíamos ter tantos negros e muçulmanos na equipe”, diz o e-mail.

VEJA MAIS

Julien trabalhou com o atual técnico do PSG na última temporada e afirmou à TV francesa “RMC Sport” que Galtier se queixava da quantidade de jogadores negros e mulçumanos no time, dizendo que não correspondia com a realidade existente na cidade.

De acordo com o ex-dirigente do Nice, Galtier teria sido abordado por torcedores em um restaurante, que reclamaram do número de jogadores negros na equipe. Dessa forma, o treinador argumentou que “era necessário levar em consideração que a equipe não correspondia com a cidade nem com o que as pessoas pediam”.

PSG abriu investigação

Ainda segundo a emissora “RMC Sport”, o clube parisiense teria agido de forma imediata e aberto uma investigação interna para apurar os fatos e saber se houveram declarações racistas de Galtier.

Essa não é a primeira vez que Julien expõe o técnico. Em setembro do ano passado, o ex-diretor afirmou que se contasse sobre as razões da ruptura do treinador com o clube, "Galtier nunca mais entraria em um vestiário".

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor de OLiberal.com, Felipe Saraiva)