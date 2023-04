Messi não deve renovar com o PSG, afirma rádio francesa

O campeão do mundo e melhor jogador da temporada, Lionel Messi (35), não parece estar interessado em renovar o contrato com o Paris Saint-Germain, segundo a rádio francesa RMC Sport. O jogador, que encerra seu vínculo com o time em junho, não pretende estender seu tempo no clube.

A decisão de Messi também não é vista com maus olhos pela diretoria do PSG. Um desmanche do trio com Neymar e Mbappé não seria tão ruim, tendo em vista que o rendimento nesse formato não foi o esperado. Os três maiores salários da Europa não foram suficientes para que o time avançasse na Champions League, onde eliminados pelo Bayern de Munique, nas oitavas de final.

VEJA MAIS

O investimento para a manutenção de Messi vem sendo questionado pela própria diretoria do clube, que visa diminuir a folha de pagamento. O craque também não gostaria de se manter no clube, principalmente após as vaias recebidas nas últimas semanas, após a eliminação da Champions. Além disso, o Barcelona, ex-clube de Messi, parece estar disposto a contratar novamente o melhor jogador do mundo.

Uma cláusula de contratação automática no contrato do jogador pode estender o vínculo por mais um ano, caso ambas as partes concordem. Entretanto, o jogador não parece estar confortável em se manter no time. Durante a Copa do Mundo, o clube teria chegado a um princípio de acordo pela renovação, mas as circunstâncias mudaram, principalmente após a eliminação do clube na Champions League.

Números de Messi no PSG

O craque argentino chegou ao PSG na temporada 2021/22 e já jogou 67 vezes pelo clube. Messi marcou 29 gols e deu 32 assistências, recebendo apenas um cartão amarelo. Na Champions, foram nove gols em 14 jogos, além de quatro assistências. Foi eleito o melhor jogador do mundo em 2022, principalmente por sua atuação na Copa do Mundo, onde foi campeão. Também conquistou os títulos de Campeão da França e campeão da Supertaça da França.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)