Fagner, do Corinthians, pode ser desfalque contra o Remo por lesão; saiba mais

O lateral-direito Fagner pode ser desfalque para o Corinthians contra o Remo. Após sentir dores musculares e deixar o jogo no primeiro tempo contra o Argentinos Juniors, pela Libertadores, o jogador agora pode se juntar ao meia Renato Augusto na lista de ausências.

Whatsapp: saiba tudo sobre o Remo. Recêêêba!

Um dos líderes da equipe, Fagner deixou o campo aos 38 minutos após sentir dores no músculo posterior da coxa esquerda. O jogador será reavaliado na quinta-feira (20) no CT Joaquim Grava, mas é improvável que viaje para Goiânia, onde o Corinthians enfrenta o Goiás no domingo pelo Brasileirão.

VEJA MAIS

O substituto no jogo de ontem (19) foi o volante Du Queiroz. Rafael Ramos, que se recupera de um problema muscular, está na transição e pode voltar a ser relacionado. Outra opção é o português Rafael Ramos, que está na fase final da transição, após se recuperar de uma lesão, e deve ser relacionado.

O Corinthians se prepara para o jogo da volta contra o Remo pela Copa do Brasil, na quarta-feira (26), na Neo Química Arena. O clube paraense venceu a partida de ida por 2 a 0, e pode perder por até um de diferença que avança às oitavas de final.

Acompanhe a cobertura completa de Corinthians x Remo pelo O Liberal e pelo Lance a Lance do portal OLiberal.com.