Remo anuncia contratação de lateral-esquerdo que estava na Série B

O Remo segue ativo no mercado de transferências buscando reforços para a temporada de 2023. Nesta quarta-feira (19), o clube anunciou a contratação do lateral-esquerdo Kevin, de 23 anos. A informação foi divulgada por meio das redes sociais oficiais do Leão Azul.

Whatsapp: saiba tudo sobre o Remo. Recêêêba!

Apesar da pouca idade, Kevin tem um currículo com passagens importantes por equipes da Primeira e Segunda Divisões. Revelado pelo Osasco Audax, o atleta já atuou por Atlético Mineiro, Brasil de Pelotas, Santo André e Chapecoense, clube onde estava antes de acertar com o Remo.

VEJA MAIS

Na Chape, Kevin atuou em 21 partidas, sendo 11 delas somente nesta temporada. No período em que passou no Índio Condá, o lateral marcou apenas um gol e deu uma assistência.

Em entrevista ao site oficial do Remo após a apresentação, o jogador disse que está contente com o desafio de jogar pela primeira vez na carreira no futebol do Norte do Brasil. "Feliz pela oportunidade de vestir a camisa de um gigante do futebol brasileiro. Chego para ajudar meus companheiros a alcançar os objetivos da temporada", disse.

De acordo com o Remo, Kevin chega em Belém ainda nesta semana para realizar os exames médicos. Assim que for regularizado, poderá estrear com a camisa do Leão Azul.