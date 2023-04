Executivo do Remo critica arbitragem após classificação: 'Ficamos indignados'

Apesar de ter vencido o Caeté e garantido a vaga nas semifinais do Campeonato Paraense, o Clube do Remo não ficou satisfeito com a atuação do árbitro Gustavo Ramos Melo. O executivo de futebol do Leão, Thiago Gasparino, falou sobre o assunto e criticou o desempenho da arbitragem.

"O Clube do Remo vem a público expressar sua insatisfação com tudo o que aconteceu na partida, em relação à arbitragem. O que vimos foi uma atuação completamente despreparada, com critérios díspares, especialmente para o lado do Remo. Na nossa opinião, a expulsão não foi necessária. Ficamos indignados com tudo o que ocorreu durante a partida. Isso prejudica o trabalho e o espetáculo. O Clube do Remo não ficará calado diante disso. Hoje, o futebol paraense representa uma grande força para o futebol brasileiro. Não aceitaremos o que ocorreu hoje (18). Tomaremos medidas para que o espetáculo seja realizado de forma limpa e justa, para que os torcedores possam desfrutar de um belo espetáculo", declarou Thiago.

Polêmicas

O Remo ficou descontente com alguns lances da partida, como a expulsão do meia Pablo Roberto, o pênalti marcado para o Caeté no final do jogo - que foi defendido por Vinícius - e uma possível expulsão de um jogador do Caeté.

Avaliação

Além disso, segundo Thiago, o Remo irá reivindicar que os melhores árbitros da competição, na visão do Leão, sejam escalados para as semifinais do torneio.

"Durante a competição, identificamos que existem bons árbitros no Estado do Pará. Precisamos saber quem são eles para poder reivindicar junto à Federação Paraense de Futebol (FPF) que esses árbitros apitem as partidas das semifinais, já que devem ser árbitros de alto nível", concluiu Thiago.

Com a vitória, o Remo se classificou para a semifinal contra o Cametá, no próximo fim de semana, em data a ser definida pela Federação Paraense de Futebol (FPF).