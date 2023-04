Remo negocia com lateral-esquerdo de clube da Série B e mais jogadores podem pintar no Baenão

O Remo está no mercado e deve anunciar alguns nomes nos próximos dias. Um deles pode ser o lateral-esquerdo Kevin, de 23 anos, que está na Chapecoense-SC. A informação foi confirmada por uma fonte do clube ao O Liberal.

O clube pretende contratar pelo menos mais três nomes para o início da Série C, o Remo está com conversas avançadas com o lateral-esquerdo Kevin. O jogador está emprestado à Chapecoense, porém, pertence ao Osasco Audax-SP, clube por onde teve a formação nas categorias de base. O jogador já rodou por algumas equipes como o Atlético-MG, Brasil de Pelotas-RS, além do Santo André-SP. Kevin está na segunda temporada na Chapecoense, jogou a Série B do Brasileiro no ano passado. Nesse período esteve em campo 21 vezes e marcou um gol.

O clube azulino pretende se reforçar para a principal competição da temporada que é a Série C do Brasileirão. Uma das posições bastante questionada pela torcida do Remo é a lateral-esquerda, em que vários torcedores pedem a saída do jogador Raí, substituto do titular Leonan. Outro fator que leva o Leão a buscar jogadores para a lateral-esquerda é a saída do jovem da base Ely, que não teve seu contrato renovado com o clube.