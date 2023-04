Cachorro invade gramado do Mangueirão na partida entre Remo x Caeté pelo Parazão; vídeo

O Parazão e suas particularidades. Na partida entre Remo x Caeté, ontem, no Mangueirão, válida pelas quartas de finais do Campeonato Paraense, um cachorro invadiu o gramado do novo estádio com a bola rolando.O Remo venceu por 2 a 1 e garantiu a classificação para a semifinal, porém, durante o segundo tempo, um cachorro apareceu e invadiu o gramado e a partida foi paralisada.

ASSISTA

VEJA MAIS

A situação lembrou a temporada 2014, quando Remo x Paysandu se enfrentaram também no Mangueirão e a cachorra “Pretinha”, invadiu o gramado e atrapalhou o ataque do Remo.

ASSISTA