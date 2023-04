Remo leva mais torcida que o Paysandu aos estádios em 2023; veja os dados

Um levantamento feito pelo jornalista Luizinho Moura, da Rádio Liberal FM, apontou que a torcida do Remo levou mais público aos estádios do que a do Paysandu até o momento em 2023. A pesquisa considerou jogos realizados em Curuzu, Baenão e Mangueirão, mas desconsiderou o mandante da partida.

Além disso, como explicado por Luizinho, foram separados os públicos de cada torcida nos jogos entre Remo e Paysandu e considerado somente o público pagante. A pesquisa utilizou como fontes os borderôs da Federação Paraense de Futebol (FPF) e da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Acompanhe a pesquisa na íntegra

Taxa de ocupação

Na taxa de ocupação, os números de cada capacidade foram arredondados, pois não se sabe o total de ingressos vendidos. Os dados coletados mostram que o Paysandu jogou 11 partidas com um total de 80.347 pagantes e média de 7.304 pessoas por jogo, resultando em uma média de ocupação de 41,8%.

Por sua vez, o Remo também jogou 11 partidas, mas obteve um público total de 135.269 pagantes e média de 12.297 pessoas por jogo, alcançando uma média de ocupação de 70,16%. Vale ressaltar que o Paysandu jogou sete vezes na Curuzu e quatro no Mangueirão, enquanto o Remo atuou seis vezes no Baenão e cinco no Mangueirão.

Deu Leão!

Outro destaque da pesquisa foi o jogo do Remo pela Copa do Brasil contra o Corinthians, que atraiu um público de 38.034 pagantes.

Com isso, pode-se afirmar que a torcida do Remo foi responsável por levar mais gente aos estádios até agora em 2023, confirmando que o Fenômeno Azul é realmente um fenômeno nas arquibancadas.

Números

REMO

11 partidas

135269 (pagantes total)

12.297 (média de público)

70,16% (média de ocupação)

PAYSANDU

11 partidas

80.347 (pagantes total)

7.304 (média de público)

41,8% (média de ocupação)