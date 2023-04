Vitória elástica sobre o Caeté não tranquiliza o Remo, avalia Anderson Uchôa

O primeiro confronto pelas quartas de final do Campeonato Paraense foi positivo para o Leão Azul. Depois de vencer por 4 a 0, o time dirigido pelo técnico Marcelo Cabo adquiriu ampla vantagem para o duelo desta terça-feira, no Mangueirão. Apesar disso, entre os jogadores, a ideia da vantagem parece não existir, uma vez que a aparente goleada foi obtida após o time sair atrás no placar e ter mantido o empate em dois momentos distintos do jogo.

Whatsapp: saiba tudo sobre o Remo. Recêêêba!

Ao menos é a avaliação feita pelo volante Anderson Uchôa, que entrou na segunda etapa da partida. Segundo ele, o Caeté mostrou qualidade técnica e conseguiu explorar algumas brechas na defesa remista, que resultaram em dois gols. "O Caeté mostrou sua força. A gente viu as dificuldades de jogar contra eles. Eles saíram com um gol, a gente empatou, viramos e eles empataram também. Então vimos que a equipe deles é qualificada e precisamos ter muito cuidado nesse segundo jogo", reforça.

Embora não tenha entrado como titular, Anderson Uchôa é peça constante na formação tática do técnico Marcelo Cabo. Segundo ele, a indefinição de titulares e reservas é uma das armas do grupo, que tende a priorizar, nesta fase do campeonato, os jogadores com maior tempo de jogo.

VEJA MAIS



"Eu acho que no nosso time não tem titular e reserva. Eu acho bom dar essa rodagem aos jogadores. Quem vem jogando um pouco mais tem maior tempo de descanso e quem joga pouco tem sua chance de mostrar serviço. Todo mundo aqui tem sua importância e trabalha da mesma forma. Isso é importante para quando o professor precisa de alguém, todo mundo se encontra à disposição", frisa. Apesar da preocupação, o jogador espera que o time faça uma boa partida e garanta a vaga na semifinal.

"A expectativa é a melhor possível. Espero que amanhã possamos estar em um dia bom para conseguir a vitória e a vaga", garante, ainda que seja mantido entre os reservas imediatos. "Eu sou um jogador que pensa mais no time do que em mim. Eu penso em estar ajudando, contribuindo para fazer bons jogos e sair com as vitórias. Esse é o meu pensamento". Remo e Caeté se enfrentam a partir das 20h desta quarta-feira, com cobertura Lance a Lance de O Liberal.