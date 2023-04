Agora ex-Remo, volante Pingo é apresentado ao Santa Cruz-PE para a disputa da Série D; veja

Dispensado do Clube do Remo na última semana, o volante Pingo foi anunciado pelo Santa Cruz de Recife, que se prepara para a disputa da Série D do Campeonato Brasileiro. O anúncio foi feito pelas redes sociais do clube. Pingo tem 21 anos e foi revelado nas categorias de base do Leão Azul, onde permaneceu até o início deste ano.

Em 2023, Pingo disputou nove partidas pela equipe principal, no Parazão, Copa do Brasil e Copa Verde. Pingo agora terá como treinador Felipe Conceição, que teve passagem pelo Remo em 2021. No Santa Cruz ele terá a companhia de outro ex-Remo, o meia Felipe Gedoz.