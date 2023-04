Presidente da FPF confirma início das semifinais do Parazão para o final de semana

Apesar dos compromissos de Remo, Paysandu e Águia pela Copa do Brasil no meio da próxima semana, o calendário do Campeonato Paraense não deve ter folga. De acordo com o presidente da Federação Paraense de Futebol (FPF), Ricardo Gluck Paul, haverá jogos pelas semifinais do torneio no sábado (22) e domingo (23).

De acordo com ele, não há como abrir brecha para descansos no calendário. Devido a paralisação do Campeonato Paraense no início do ano, o torneio precisou ter datas adiadas. Por conta disso, a ideia da Federação é que o Parazão termine o mais breve possível para que a competição não concorra com datas da Série C do Brasileirão.

"[O calendário] apertou, não tem jeito. O Parazão vai ter que conviver com a Série C de qualquer forma, então temos que avançar com o torneio. Não podemos olhar só pra Remo e Paysandu, existe clube que fez aditivo com atletas e precisa que o campeonato encerre logo. Teremos rodada neste fim de semana com certeza", disse Gluck Paul.

Copa do Brasil

Três times paraenses entram em campo na próxima semana pela Copa do Brasil. Na terça-feira (25), às 20h, o Paysandu encara o Fluminense no Mangueirão. No dia seguinte, quarta-feira (26), o Águia encara o Fortaleza, no mesmo estádio, às 19h30. Também na quarta, o Remo desafia o Corinthians, às 21h30, em São Paulo.