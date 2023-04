Em jogo de reviravoltas, Fabinho brilha e Remo vence o Caeté pelas quartas de final do Parazão

Foi com doses de emoção, mas o Remo venceu o Caeté por 4 a 2, neste sábado (15), no Mangueirão, pelo duelo de ida das quartas de final do Campeonato Paraense de 2023. Os gols da partida, recheada de reviravoltas, foram marcados por Fabinho - duas vezes -, Ronald e Kanu, para o Remo; e Turram e Kauê, para o Caeté.

Com o resultado, o Remo pode perder por até um gol de diferença no confronto de volta, marcado para ocorrer na próxima terça-feira (18), às 20h, novamente no Mangueirão, que mesmo assim avança no torneio. Para conquistar a vaga para à próxima fase, o Caeté precisa vencer o Leão Azul por três ou mais gols de diferença. Em caso de vitória por dois gols de vantagem do Guerreiro Caeteuara, a classificação às semifinais será definida em disputa de pênaltis.

VEJA COMO FOI A PARTIDA LANCE A LANCE

Primeiro tempo

Remo e Caeté fizeram um primeiro tempo muito físico (Cláudio Pinheiro/O Liberal)

Favorito antes do duelo começar, o Remo teve dificuldades nos primeiros minutos da partida no Mangueirão. O Leão Azul, que entrou em campo com um time reserva, sofreu com a falta de entrosamento entre alguns atletas e viu o Caeté ter as melhores chances de gol nos primeiros 15 minutos.

Na mais importante delas, o Guerreiro Caeteuara abriu o placar. Aos 13 minutos, Pedrinho mandou a bola na área, Leandro Cearense desviou no primeiro pau e Thurram pegou com força, surpreendendo Vinícius. O gol fez com que o técnico Marcelo Cabo ficasse na bronca com falhas de posicionamento na defesa remista.

Atrás do placar, o Remo passou a se lançar ao ataque. Aos poucos os atletas foram se (re)conhecendo e passaram a criar chances de perigo ao gol do goleiro André. A pressão foi aumentando até que o gol do empate saiu do papel, aos 26 minutos, em bela finalização do atacante Fabinho, que aproveitou cobrança de falta mal sucedida de Rodriguinho.

A partir disso, o jogo no Mangueirão passou a ficar mais físico. Para tentar igualar o duelo, o Caeté passou a cometer muitas faltas, o que deixou o ânimo entre os jogadores exaltados. A estratégia no entanto, não deu certo e o Remo conseguiu a virada, antes do intervalo.

Aos 39 minutos, Rodriguinho pressionou a saída de bola do Caeté e acionou Fabinho na entrada da área. O centroavante azulinou tabelou novamente com o meia e finalizou cara a cara para a meta defendida por André. 2 a 1 Remo.

Segundo tempo

Fabinho foi o destaque da partida contra o Caeté (Cláudio Pinheiro/O Liberal)

Por ter feito o gol da virada pouco antes do intervalo, o Remo voltou para o segundo tempo com a moral lá em cima. A equipe azulina controlava o jogo e criava lances de perigo, sobreturo, em jogadas de bola parada. No entanto, o execesso de confiança quase colocou o resultado em risco.

Aos 12 minutos, Rodriguinho saiu jogando mal na defesa e entregou a bola para Kauê livre na área. O meia do Caeté só faz tirar do goleiro Vinícius para igualar o resultado no Mangueirão.

A partir disso, o Remo se lançou ao ataque com objetivo de retomar a liderança do placar. Porém, a postura mais ofensiva deixou a defesa do Leão Azul mais exposta e a partida ficou bastante aberta, com ambas as equipes colecionando chances de gol perdidas.

O jogo parecia se encaminhar para o empate, quando aos 35 minutos o Remo voltou a ficar na frente do marcador. Jean Silva foi acionado pela esquerda e cruzou rasteiro para Ronald. O jovem atacante azulino desviou a bola e ela ainda bateu no peito de PC Timborana antes de entrar no gol. 3 a 2 para o Remo.

Após o gol, o Caeté ainda tentou valorizar a posse de bola, para não ter um prejuízo ainda maior para o jogo de volta. No entanto, a estratégia do Guerreiro Caeteuara não deu certo. Aos 48 minutos, Fabinho fez uma jogadaça no meio de campo, abriu o passe para Jean Silva na esquerda, que cruzou rasteiro para Kanu. O centroavante azulino bateu de primeira, no alto, e garantiu a vantagem azulina nas quartas de final.

Ficha técnica

Caeté 2 x 4 Remo

Local: Mangueirão – Belém (PA)

Data: 15/04/2023

Horário: 18h

Árbitro: Andrey da Silva e Silva

Assistentes: Luís Diego Nascimento Lopes e Raimundo Dácio Silva da Costa

Quarto árbitro: Gleika Oliveira Pinheiro

Gols: Turram e Kauê (CAE); Fabinho (2), Ronald e Kanu (REM)

Cartões amarelos: Turram, Gulli e Pedrinho (CAE); Paulinho Curuá (REM).

Cartões vermelhos: não houve

Caeté: André; Thurram (Werley Capanema), Romário, Mateus Conceição e PC Timborana; Gulli, Fernando Portel (Leonardo), Kauê e Tharcio (Keoma); Pedrinho (Mauro) e Leandro Cearense (Paulinho). Técnico: Robson Melo.

Remo: Vinícius; Lucas Marques, Diego Ivo, Wendell Lomar e Raí; Paulinho Curuá (Anderson Uchôa), Álvaro (Kanu) e Rodriguinho (Henrique); Rogério (Ronald), Diego Tavares (Jean Silva) e Fabinho. Técnico: Marcelo Cabo