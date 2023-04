Águia vence o Castanhal e está classificado para a semifinal do Parazão

O Parazão definiu mais um classificado para as semifinais. O Águia de Marabá venceu o Castanhal na tarde deste domingo (16), no Estádio Zinho Oliveira, em Marabá, e se garantiu na semifinal do estadual. O Azulão derrotou o Japiim por 2 a 0 e fez a festa do torcedor marabaense que compareceu ao estádio.

O Águia de Marabá agora aguarda o vencedor do confronto entre Tuna Luso x Paysandu para formar uma das semifinais do Campeonato Paraense. Do outro lado da chave está o Cametá, que passou pelo São Francisco e aguarda o vencedor de Remo x Caeté.

VEJA MAIS