Águia de Marabá x Castanhal: assista ao jogo pelas quartas de final do Parazão 2023; vídeo

O Parazão define neste domingo (16) o segundo semifinalista. Águia de Marabá e Castanhal se enfrentam às 16h deste domingo, no Estádio Zinho Oliveira, em Marabá, pelo segundo jogo das quartas de final. O Azulão marabaense tinha a vantagem do empate para avançar, já que venceu o Castanhal na primeira partida por 2 a 1.

Com o jogo deste domingo finalizado em 2 a 0 para o Águia, o time marabaense segue para as semifinais do Campeonato Paraense.

