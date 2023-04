Com vantagem marabaense, Águia e Castanhal fazem segundo duelo pelas quartas de final do Parazão

A definição dos finalistas do Campeonato Paraense prossegue neste domingo (16), com a partida entre Águia de Marabá e Castanhal, pelas quartas de final. O primeiro confronto foi vencido pelo Azulão Marabaense em pleno complexo do Japiim, pelo placar de 2 a 1. Desta forma, o time comandado pelo técnico Mathaus Sodré precisa de apenas um empate para seguir vivo no sonho de ser campeão estadual. A partida começa às 16 horas e será disputada no estádio Zinho Oliveira.

Embora venha de um revés na Copa do Brasil, ao ser derrotado pelo Fortaleza por 6 a 1, o Águia vem em uma situação mais confortável no Parazão, tudo porque um empate simples garante a classificação. No jogo de ida, os donos da casa tentaram, sem sucesso, sair na frente, mas foram derrotados do início ao fim e saíram com um único gol, marcado por Brendo, em cobrança de bola parada. Já a vitória do Azulão foi construída graças aos gols de Luam Parede e Danilo Cirqueira.

Para o próximo duelo, o técnico Mathaus Sodré vem treinando ao longo da semana, mas pouco conversou com a imprensa, preferindo guardar sigilo sobre a condição da equipe. De certo, o time deve contar com o destaque do goleiro Axel Lopes, que vem sendo um dos principais homens do time, responsável, inclusive, por evitar que a derrota para o Fortaleza, pela Copa do Brasil, fosse ainda mais elástica. Na referência do ataque, Luam Parede segue bastante cotado para ser titular.

Além do Parazão, o Águia vem se estruturando para a disputa da Série D e, na semana passada, anunciou dois jogadores. O meia Douglas Lima, que estava disputando o Campeonato Paraense pelo Tapajós, além do lateral-esquerdo Evandro Lima, que atuou na Série A2 do Campeonato Paulista pela Portuguesa Santista-SP. Destes, só Douglas Lima não pode jogar pelo Parazão, por ter defendido outro clube da mesma competição.

Em relação ao jogo passado, o Águia tem um desfalque confirmado no meio-campo. Da Silva, que entrou no decorrer da partida, foi expulso após atingir Cássio com um carrinho. O Castanhal não poderá contar com o lateral-direito Elivelton, que sofreu lesão no ligamento do joelho e está no Departamento Médico do clube, além do zagueiro Matheus Serra, também no DM para tratar uma lesão muscular na coxa.

A disputa deste domingo tem um valor a mais para os times, que podem garantir uma vaga na Série D do ano que vem. Pelo regulamento, o Pará tem duas vagas destinadas aos melhores times classificados no estadual, que não tenham divisão. Assim, caso Remo e Paysandu avancem para a semifinal, um deles deverá assegurar presença na competição nacional de 2024. Lembrando que o próprio Águia está garantido na quarta divisão deste ano.