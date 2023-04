Com direito a gol de Pikachu, Águia é goleado pelo Fortaleza, na Copa do Brasil

O Águia de Marabá foi derrotado pelo Fortaleza, na noite desta terça-feira (11), na Arena Castelão, na capital cearense, por 6 a 1. A partida foi válida pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. Dudu, Ceballos, Guilherme, Yago Pikachu e Thiago Galhardo (duas vezes) marcaram para os mandantes, enquanto David Cruz descontou.

Axel, o destaque

Se a equipe do Águia não perdeu por um placar maior, tem que agradecer ao goleiro Axel. Destaque da partida - ainda que o time tenha sido goleado -, o camisa 1 fez pelo menos 11 defesas difíceis, para que o Azulão tentasse sonhar. No entanto, a disparidade de uma equipe de Série A - o Fortaleza - para um de Série D - o Águia -, falou mais alto.

Rolo compressor

Aos sete, o Fortaleza teve a primeira chegada mais perigosa, mas Axel pegou a chance de Calebe. Na sequência, Calebe escora, de cabeça, um cruzamento para Dudu, que invade a pequena área e chuta alto, sem chances para o goleiro do clube paraense.

Pouco depois, o goleiro Fernando Miguel fez a defesa mais complicada dele na partida, em cabeçada de David Cruz. Mas o Fortaleza se manteve no ataque e, aos 25, Céballos cabeceou, Axel fez uma defesaça. No entanto, no rebote, o mesmo Ceballos completa para fazer o segundo gol.

O terceiro veio ainda no primeiro tempo, com assistência do paraense Yago Pikachu. O meia recebe na direita e invade a área. Ao invés de finalizar, prefere servir Guilherme, que entrou no lugar de Dudu, que bateu por baixo de Axel e marcou.

No início do segundo tempo, o Águia ensaiou uma reação. Escanteio para a área e David Cruz cabeceia para o gol. A bola bate no travessão e no chão. Após uma indecisão da arbitragem, o gol foi validado.

Pikachu e Galhardo completaram

Aos 33, Thiago Galhardo, que havia entrado pouco antes, fez um golaço. Dando um drible na marcação e batendo no canto de Axel, para fazer o quarto. Já o quinto veio nos acréscimos, com Pikachu, que recebeu com cara a cara com Axel e bateu no ângulo. Dois minutos depois, Thiago Galhardo driblou Axel e concluiu a goleada.

Quando o Águia joga em casa? Dá para passar?

O jogo de volta ocorre no próximo dia 26 de abril, uma quarta-feira. O duelo está marcado para o Estádio Mangueirão. Para avançar, o Águia precisa vencer por seis gols de vantagem. Caso consiga um triunfo por cinco gols de diferença, o duelo vai para os pênaltis. O Fortaleza se classifica até com uma derrota por quatro gols.

Acompanhe a partida de volta pelo Lance a Lance do OLiberal.com.

Ficha técnica

Fortaleza x Águia de Marabá

Jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil

Data: 11/04/2023 (terça-feira)

Horário: às 21h30

Local: Arena Castelão

Árbitro: João Vitor Gobi (SP)

Assistentes: Daniel Paulo Ziolli (SP) e Daniel Luis Marques (SP)

Quarto árbitro: Luiz Cesar de Oliveira Magalhães (CE)

VAR: Thiago Duarte Peixoto (SP)

Fortaleza: Fernando Miguel; Dudu (Guilherme), Benevenuto, Ceballos e Sammuel; Zé Welison, Pochettino (Zanocelo), Calebe (Thiago Galhardo); Yago Pikacho, Romarinho (Moisés) e Silvio Romero (Lucero).

Técnico: Juan Pablo Vojvoda

Águia de Marabá: Axel Lopes; Bruno Limão, David Cruz, Betão (Rodrigo) e Evandro; Castro, Balão Marabá (Douglas), Danilo (Da Silva) e Adauto (Alan Maia); Wander e Luam Parede.

Técnico: Mathaus Sodré