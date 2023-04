Torcidas do Corinthians e Remo prestam homenagens ao torcedor do Timão assassinado em Belém; vídeo

O Corinthians voltou a jogar após a derrota para o Remo, por 2 a 0, pela Copa do Brasil. O Timão enfrentou o Cruzeiro, na tarde de ontem (16), na Neo Quimica Arena, na estreia do Campeonato Brasileiro da Série A. O jogo foi marcado por homenagens ao torcedor Rafael Merenciano, que foi morto em Belém, próximo ao Estádio Mangueirão, em Belém, antes da partida contra o Remo.

O torcedor do Corinthians foi homenageado pela torcida corintiana e também pelas organizadas do clube paulista. Um minuto de silêncio foi realizado antes do jogo. Imagens das faixas com o nome de Rafael Merenciano foram exibidas no telão do estádio corintiano. Várias torcidas organizadas do Corinthians participaram da homenagem com bandeiras e cantos.

No jogo do Remo contra o Caeté, no sábado (15), uma faixa com o nome de Rafael Merenciano foi estendida no Mangueirão. Imagens do torcedor corintiano também foram exibidas no telão do estádio.

Torcedor do Corinthians faleceu após ser atingido por explosivos (Estopim da Fiel (Oficial) / Facebook)

Rafael Merenciano viajou de São Paulo (SP) a Belém para acompanhar a partida entre Remo x Corinthians-SP, pela terceira fase da Copa do Brasil. No caminho para o Estádio Mangueirão, Rafael Merenciano foi atingido nas costas por um explosivo, caindo na posta do BRT. Ele foi atendido pelo Samu e levado para o Hospital Metropolitano, em Ananindeua, mas faleceu.

A Polícia Militar informou em nota que fez busca para identificar e prender os suspeitos. A Polícia Civil assumiu o e investiga o caso pela Divisão de Homicídios.