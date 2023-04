Remo: Na Série B, Ceará entra na jogada e possui interesse no meia Pablo Roberto

O Ceará entra na disputa para ter o jogador Pablo Roberto, meia que defende o Remo. O clube nordestino disputa a Série B do Campeonato Brasileiro e tenta a contratação do jogador junto ao Vila Nova-GO, clube dono dos direitos federativos de Pablo Roberto.

O Vovô Alencarino vem conversando com o staff do atleta e o Ceará quer fechar negócio o mais rápido possível. A intenção da diretoria do alvinegro é que a negociação seja fechada por empréstimo ou por direitos econômicos, de acordo com o site “O Povo”. Pablo Roberto é o destaque do Remo na temporada e foi peça fundamental na vitória do Leão Azul diante do Corinthians-SP, na última semana, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil.

Multa milionária e Remo pode "lucrar"

Pablo Roberto possui uma multa rescisória com o Vila Nova de R$4 milhões para transferência nacional e R%8 milhões para transferência internacional. Entre Remo, Pablo Roberto e Vila Nova existe uma cláusula no contrato de “taxa de vitrine”, que o Remo pode lucrar com a saída do jogador, porém, a diretoria do Leão espera que Pablo Roberto permaneça no Baenão para a disputa da Copa do Brasil, Campeonato Paraense e do Brasileiro da Série C, principal competição do Remo na temporada.

Vila Nova-GO

Segundo o presidente do Vila Nova-GO, Hugo Jorge Bravo, Pablo Roberto recebeu propostas de três clubes que disputam a Série A do Brasileiro. O jogador é titular absoluto no time remista comandando pelo técnico Marcelo Cabo. Na carreira, Pablo Roberto teve passagens pelo Atlético-GO, Portuguesa-RJ, Vila Nova-GO e Bahia-BA. No ano passado o meia jogou pelo Remo na reta final da primeira fase da Série C, mas após a eliminação azulina, retornou ao Vila.

Leão Azul

O Remo se pronunciou sobre o caso e emitiu nota. Leia na íntegra.

“Até o momento o Clube do Remo não foi procurado a respeito de Pablo Roberto. O atleta segue trabalhando normalmente junto ao elenco azulino”.

Até quinta-feira (20)

A primeira janela de transferência do futebol brasileiro termina na próxima quinta-feira (20). Caso nenhum acordo seja fechado entre Vila Nova e Pablo Roberto e algum outro clube, Pablo Roberto segue no Remo.