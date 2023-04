Pablo Roberto, esse é o homem!

Sem dúvida, o melhor jogador do momento no futebol paraense. Pablo Roberto, mineiro, 23 anos, jogador técnico e de muita força física, é multifuncional: marca forte, cria jogadas, ataca, finaliza e é o homem das bolas paradas. Ainda não fez gol com a camisa azulina, mas tem sido utilíssimo.

Pablo Roberto, fruto do Atlético Goianinense, é vinculado ao Vila Nova/GO e está emprestado ao Remo, depois de ter sido cedido ao Bahia. Márcio Fernandes, que o comandou no VN, tentou trazê-lo para o Paysandu, mas o Remo chegou primeiro. O Vila Nova resolveu disponibilizar o atleta por constatações de que ele não queria levar o futebol a sério. Mesmo tendo dado esses sinais no Remo, ano passado, o clube o contratou novamente por aposta de Marcelo Cabo. Aposta muito bem correspondida!

Afinal, de quem é a responsa?

A morte de um torcedor corintiano em episódio de violência no entorno do Mangueirão e o fechamento dos portões do estádio, por decisão da PM. Noite de pesadelo para quem comprou ingresso e não entrou pra ver o que poderia parecer um sonho: o Remo jogando muito e vencendo o Corinthians.

De quem é a "responsa"? O Ministério Público, que já foi atuante em cobranças preventivas responsabilidades, botando ordem nos eventos, agora apura responsabilidades pela desordem e consequências. O Remo, por sua vez, fez registro na Polícia Civil e cobra esclarecimentos, enquanto sofre cobranças de ressarcimento aos torcedores barrados. Afinal, isso não pode ficar assim.

BAIXINHAS

* Faltam 11 dias para o jogo de Itaquera, Corinthians x Remo. Tempo para Galdezani ganhar ritmo de jogo e para a completa integração de Álvaro e Claudinei, novas opções para o meio de campo. O Leão Azul terá dois jogos pelo Parazão contra o Caeté, amanhã e terça, antes do reencontro com o Timão.

* Ao lucrar R$ 2,2 milhões na renda do jogo contra o Corinthians, o Remo passou a quase R$ 6 milhões de ganhos financeiros na Copa do Brasil. Se conseguir a nova classificação, terá mais R$ 3,3 milhões de cota e mais uma renda milionária de bilheteria.

* Léo Baiano voltando e Arthur chegando para o Paysandu que passa a ter 10 volantes: João Vieira, Rithelly, Jimenez, Geovane, Ricardinho, Kelvi, Paulo Henrique, Bileu, Léo Baiano e Arthur. Leandrinho, outra nova contratação, junta-se aos também meias Robert Hernandez, Fernando Gabriel, Gabriel Davis, D'Agostinho e João Pedro.

* Atacante bicolor Dalberto completa sete meses da cirurgia no joelho esquerdo e começa hoje os testes de força na Universidade Federal do Ceará. Esses testes vão mostrar em que condições ele iniciará a transição, fase de efetiva preparação para voltar a jogar.

* O Paysandu repete com Dalberto o trabalho científico feito ano passado na recuperação de Danrley. O clube está investindo nesse serviço altamente tecnológico, em Fortaleza, para ter Dalberto em plenitude física na Série C.

* Pela garra, o paraguaio Richard Franco é bem o tipo de jogador que a torcida azulina festeja. Contra o Corinthians ele foi raça, liderança e aplicação tática. Impetuoso, porém, Richard extrapola, de vez em quando, no seu espírito de luta.

* Marcelo Cabo mantém Richard Franco avançado, amanhã, contra o Caeté? A coerência diria que sim, até porque precisa aprimorar o time com Galdezani nas funções de segundo volante. E o paraguaio funcionou muito bem como meia-atacante, bem melhor que Diego Tavares no setor.