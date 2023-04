Remo fecha com Gustavo Bochecha, meio-campista que estava disputando o Paulistão

O Remo anunciou mais um jogador para o restante da temporada 2023. O Leão Azul oficializou a contratação do meio-campista Gustavo Bochecha, de 26 anos, que estava disputando o Campeonato Paulista pela Portuguesa de Desportos-SP.

Bochecha acumula passagens por alguns clubes. O carioca iniciou a carreira no Duque de Caxias-RJ e ficou por sete temporadas defendendo as cores do Botafogo-RJ. Jogou também no Juventude-RS e Coritiba-PR. No ano passado jogou a Série B do Campeonato Brasileiro pelo Grêmio Novorizontino-SP, temporada em que esteve em campo em 31 partidas. Neste ano realizou oito jogos pela Lusa do Canindé, cinco deles como titular.

Em entrevista ao site oficial do Remo, Gustavo Bochecha agradeceu ao Leão Azul pela oportunidade e disse que terá orgulho de vestir a camisa do Remo.

“Expectativa é a melhor possível. Agradeço ao Clube do Remo pela oportunidade. Chego muito feliz e motivado para esse grande desafio e para ajudar da melhor maneira para alcançar os objetivos do clube. Irei vestir a camisa do Rei da Amazônia com muito orgulho”, disse.

O jogador canhoto pertence ao Coritiba-PR, clube que disputa a Série A do Brasileirão. Ele chega a Belém ainda nesta semana para realizar exames médicos e em seguida ser apresentado ao grupo e à imprensa.