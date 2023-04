Remo: Muriqui cita momento no Remo, fim de carreira e postura do time diante do Corinthians

O Remo ainda vive a ressaca da vitória contra o Corinthians-SP, na última quarta-feira (12), em Belém, com o Mangueirão lotado. Um dos destaques da partida foi experiente atacante Muriqui, que aos 36 anos, participou dos dois gols, um dando passes e outro concluindo para a rede. Artilheiro do Remo na temporada com sete gols, Muriqui falou sobre a carreira, propostas da Série B, Marcelo Cabo e da possibilidade de avançar na Copa do Brasil diante do Corinthians.

Quieto, na dele, mas dedicado. Muriqui chegou ao Remo em meio às desconfianças da torcida azulina, porém, em campo, o torcedor aprendeu a dar valor ao atacante, que é um dos destaques do time comandado pelo técnico Marcelo Cabo, profissional com quem trabalhou ainda nas categorias da base, no Madureira-RJ. O jogador comentou a postura do remo na temporada, as derrotas para o Paysandu e a vitória diante do Corinthians.

“A maioria dos jogos temos atuando com intensidade, assim como jogamos contra o Corinthians e temos conseguido os resultados. Vínhamos de um momento com duas derrotas para o maior rival, isso abala um pouquinho, mas tínhamos ciência de, mesmo perdendo os jogos, fomos superiores e contra o Corinthians conseguimos voltar à nossa atuação normal durante a temporada, contra um Corinthians que está disputando a Libertadores, foi vice da Copa do Brasil no ano passado e com uma folha salarial altíssima. Isso valoriza muito a nossa vitória”, disse em entrevista ao SporTV.

O Remo abriu vantagem pode perder por um gol de diferença para o Corinthians no jogo de volta, que mesmo assim avança às oitavas da Copa do Brasil. Muriqui contou qual foi a estratégia do Remo diante do Corinthians, a conversa com os amigos de time e afirmou que a classificação depende muito da postura como o Remo irá entrar em campo na Neo Quimica Arena, em São Paulo (SP).

“Quando saiu o sorteio da Copa do Brasil, conversamos e falamos que seria difícil, mas dá para competir e foi isso que a gente se propôs a fazer. Sabíamos que do outro lado teria um time com uma folha salarial alta, investimento muito superior ao do Remo, mas principalmente dentro de casa poderíamos sonhar com isso e trabalhamos dessa forma. A classificação ela vai depender muito da nossa postura, se vamos entrar acuados ou do mesmo jeito que entramos em Belém. Se competirmos do jeito que foi em Belém, temos chances de classificar sim”, comentou.

Muriqui já pensava em encerrar a carreira quando recebeu o convite para atuar pelo Remo. O jogador falou da importância do técnico Marcelo Cabo no comando azulino e que o principal foco da conversa entre os dois, antes do acerto com o Remo foi o projeto visando subir com o Remo para a Série B.

“A nossa meta principal é o acesso. A minha vinda para cá foi por causa disso. Trabalhei com o Cabo na base e, quando recebi o convite, o primeiro tópico da conversa foi esse: o acesso. Tinha propostas de Série B, mas que não eram muito legais. Estava muito mais propenso a parar do que continuar. Mas quando o Marcelo me ligou e como já conhecia a torcida do remo, por ter jogado no rival, vi que era uma oportunidade de assumir o protagonismo, mesmo numa Série C, e trazer o Remo de volta à Série B. É um time que, com a torcida que tem, com um trabalho bom do presidente, um cara muito sério, no mínimo na Série B merece estar”, finalizou