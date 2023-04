Remo pode ultrapassar os R$ 10 milhões em arrecadação na Copa do Brasil; veja

O sucesso do Remo na Copa do Brasil também se reflete em suas finanças. Não à toa, o clube azulino, que abriu vantagem contra o Corinthians, na terceira fase, pode ultrapassar os R$ 10 milhões de arrecadação - ao juntarmos bilheteria com as cotas do torneio.

Whatsapp: saiba tudo sobre o Remo. Recêêêba!

O que o Remo já conseguiu

Apenas com a cota de participação, o Remo já ganhou R$ 3,75 milhões. Além disso, somando as rendas líquidas das partidas contra Vitória-ES, São Luiz-RS e Corinthians, pelas três fases, o clube já arrecadou no total R$ 6.086.627,17.

A maior parte dessa arrecadação foi justamente no jogo contra o Corinthians, quando mais de 42 mil torcedores lotaram o estádio Mangueirão, gerando uma renda de R$ 2.268.144,46, além dos R$ 2,1 milhões de cota da segunda fase.

Nas duas primeiras fases, em que os jogos são em partida única, a renda líquida é dividida em 60% para o time mandante e 40% para o visitante.

VEJA MAIS

Possibilidade

É possível que o faturamento do Remo aumente ainda mais. A equipe azulina está próxima da classificação para as oitavas de final, podendo até perder por um gol de diferença para o Corinthians e ainda assim se classificar.

Se conseguir avançar, o clube paraense receberá uma cota de participação de R$ 3,3 milhões pelas oitavas de final. Com isso, o Remo pode ultrapassar a marca de R$ 9 milhões em arrecadação somente pela Copa do Brasil, além da renda que pode ser gerada em um possível jogo em casa.

Vantagem

A segunda partida entre Remo e Corinthians ocorre no próximo dia 26 de abril, às 21h30, na Neo Química Arena. Com a vantagem de 2 a 0, o Remo pode perder até por um gol de diferença, que se classifica. Acompanhe a cobertura completa pelo O Liberal portal OLiberal.com.