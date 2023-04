Podendo deixar o Remo, meia Pablo Roberto treina e é relacionado para o jogo contra o Caeté

O Remo encara nesta noite o Caeté, às 20h, no Mangueirão, pelo jogo de volta das quartas de final do campeonato Paraense. O Leão Azul poderá contar com o meia Pablo Roberto, que vem sendo especulado em vários clubes e que pode deixar o Remo.

Whatsapp: saiba tudo sobre o Remo. Recêêêba!

O meia Pablo Roberto treinou normalmente durante a semana e é uma das opções do técnico Marcelo Cabo para a partida. Ele foi relacionado para o jogo e está concentrado com o elenco. Pablo Roberto é o grande destaque do Remo na temporada e foi muito bem na partida diante do Corinthians, na vitória azulina por 2 a 0, pelo jogo de ida da terceira fase da competição nacional, despertando interesse de vários clubes.

VEJA MAIS

Pablo Roberto pertence ao Vila Nova-GO e possui uma multa rescisória de R$4 milhões para transação com clubes nacionals e R$8 milhões para uma possível negociação com equipes internacionais.

Pablo Roberto fez 13 partidas pelo Remo nesta temporada (Samara Miranda / Remo)

A primeira janela de transferência nacional da Confederação Brasileira de Futebol (VBF) fecha na próxima quinta-feira (20). Dependendo do andamento dessas propostas, o jogo diante do Caeté, pelo Parazão, pode ser o último de Pablo Roberto com a camisa do Remo.

VEJA MAIS

Titular absoluto no time do técnico Marcelo Cabo, Pablo Roberto vem ganhando a admiração do torcedor azulino. O meia de 23 anos já jogou pelo Remo no ano passado, mas retornou ao Vila, após a eliminação do Leão na Série C. neste ano voltou ao clube paraense e já realizou 13 partidas com a camisa do Remo.

Vantagem

Com a vitória por 4 a 2 no primeiro jogo, o Remo garantiu a vantagem de poder perder por até um gol de diferença na partida de hoje, para avançar à semifinal do Parazão. O Caeté precisa derrotar o Leão por três gols de diferença para conquistar a classificação direta. Em caso de vitória do Caeté por dois gols de diferença, a vaga na próxima fase será decidida nos pênaltis. A

Agenda

A partida entre Remo x Caeté inicia às 20h, no Mangueirão e terá transmissão lance a lance pelo OLiberal.com, enquanto a equipe da Rádio Liberal FM faz a transmissão no Youtube e na frequência 97.5MHz.