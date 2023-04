De olho na classificação à semifinal do Parazão, Remo e Caeté se enfrentam no Mangueirão

O Campeonato Paraense de 2023 caminha para a reta final e decide nos próximos dias quem serão os semifinalistas da competição. Depois de Águia de Marabá e Cametá garantirem a vaga, agora Clube do Remo e Caeté decidem quem segue vivo no sonho do título estadual. Os dois times jogam nesta terça-feira, a partir das 20 horas, no Mangueirão. A outra vaga na fase final será decidida entre Paysandu e Tuna Luso, que jogam na quarta-feira, no mesmo horário e local.

Na primeira partida entre os times, o técnico do Remo, Marcelo Cabo, poupou vários jogadores considerados titulares. Entraram em campo o goleiro Vinícius, os laterais Lucas Marques e Raí e o atacante Diego Tavares. Ainda assim, os azulinos saíram de campo com uma vitória confortável, embora ela tenha sido conquistada depois de muita luta, haja vista que foi o Caeté o primeiro a marcar. A decisão do comandante técnico se deu por conta dos jogos contra Paysandu e Corinthians.

Desta vez, no entanto, o clube tem maior tempo de preparação e descanso, o que certamente pode dar ao time maior tranquilidade na hora de escalar a onzena. O elenco vem treinando forte nos últimos dias e espera manter o embalo, que lhe rendeu até aqui a liderança isolada do Campeonato Paraense, com 24 pontos em nove jogos disputados. A campanha azulina tem um aproveitamento de 89%, com uma única derrota, contra um adversário que se classificou na oitava posição e hoje acumula sete pontos, duas vitórias, um empate e seis derrotas.

SAIBA MAIS

Para o duelo, o técnico Robson Melo deve contar com todos os titulares. No jogo anterior, o lateral Thurram, o atacante Pedrinho e o volante Gulli receberam amarelo, mas não desfalcam o time nesta terça-feira. Para conquistar a vaga para à próxima fase, o Caeté precisa vencer o Leão Azul por três ou mais gols de diferença. Em caso de vitória por dois gols de vantagem do time de Bragança, a classificação às semifinais será definida em disputa de pênaltis. Você acompanha todas as emoções da partida na cobertura Lance a Lance em O Liberal.

Ficha técnica:

Local: Mangueirão

Hora: 20h

Árbitro: Gustavo Ramos Melo

Assistentes: Carlos Eduardo Galeno Benevides e Jhonathan Leone Lopes

Remo: Vinícius; Lucas Marques, Ícaro, Diego Guerra e Raí; Richard Franco, Anderson Uchôa e Matheus Galdezani; Pablo Roberto, Muriqui e Pedro Vítor

Técnico: Marcelo Cabo

Caeté: André; Thurram, Romário, Mateus Conceição e PC Timborana; Gulli, Fernando Portel, Kauê e Tharcio; Pedrinho e Leandro Cearense.

​Técnico: Robson Melo.