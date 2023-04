Técnico do Remo explica time reserva contra o Caeté: 'Vínhamos de duas partidas muito pesadas'

Em uma partida cheia de reviravoltas, o Remo abriu vantagem contra o Caeté, pelas quartas de final do Campeonato Paraense. Após a vitória azulina por 4 a 2, o técnico Marcelo Cabo explicou sobre as opções que fez para o duelo.

Whatsapp: saiba tudo sobre o Remo. Recêêêba!

Da equipe que jogou a partida, apenas o goleiro Vinícius, os laterais Lucas Marques e Raí e o atacante Diego Tavares são considerados titulares. O comandante do Leão Azul falou sobre a necessidade de fazer uma rodagem do elenco:

"A gente fez uma boa partida. Tínhamos a convicção no planejamento, e vínhamos de duas partidas muito pesadas [Re-Pa e Corinthians]. Fizemos o terceiro jogo em seis dias. Então optamos por não entrarmos com o time titular, mas confiamos no elenco. É importante que esses jogadores ganhem minutagem", disse Cabo, que não deu certeza se vai optar pelos titulares para o segundo jogo.

VEJA MAIS

A partida de volta ocorre na próxima terça-feira (18), às 20h, novamente no Mangueirão. Para conquistar a vaga para à próxima fase, o Caeté precisa vencer o Leão Azul por três ou mais gols de diferença. Em caso de vitória por dois gols de vantagem do time de Bragança, a classificação às semifinais será definida em disputa de pênaltis.

Acompanhe a cobertura completa de Remo x Caeté em OLiberal.com.