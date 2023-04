Antes da partida contra o Caeté, Presidente do Remo comenta sondagens a Pablo Roberto e Ícaro

Minutos antes da bola rolar entre Remo e Caeté, o presidente Fábio Bentes conversou com a reportagem da TV Cultura sobre o interesse de alguns clubes na contratação do meia Pablo Roberto, destaque do time nas últimas partidas. Segundo ele, caso haja alguma notificação, o clube tentará manter o atleta no Baenão.

"Por enquanto não chegou nada oficial pra gente. Enquanto não tiver proposta oficial, a gente não pode exercer, ou não, o direito de preferência. O Remo tem preferência sobre o Pablo. Se igualarmos a proposta de algum outro time, ele é do Remo. Se não igualar, ficamos com 20%. A única coisa que eu sei é que isso precisa se resolver até quinta. Por enquanto ele segue no Remo com perspectiva de continuar", disse.

Pablo Roberto pertence ao Vila Nova-GO e possui uma multa rescisória de R$4 milhões para transação com clubes nacionais e R$8 milhões para uma possível negociação com equipes internacionais, e segundo o próprio presidente, os clubes possuem um relacionamento positivo.

"A gente tem uma ótima relação [com a diretoria do Vila Nova]. Sabemos que negócio é negócio, mas falando sobre o momento do Pablo, tivemos um papo legal. Acho que vamos conseguir a permanência. Ele tá feliz no Remo e vive um dos melhores momentos da carreira, numa crescente e a gente entende que é melhor pra ele continuar num projeto bom do que tentar alçar um voo e dar errado", reforça.

Em relação ao zagueiro Ícaro, dono de quatro gols na temporada, Bentes admite o interesse externo, bem como a proposta para a permanência no Baenão. "Algumas equipes sondaram o Ícaro. Tivemos a capacidade de antecipar o movimento e propusemos ao jogador um reajuste salarial. Hoje a multa dele é de 1 milhão e antes era 300 mil". Por fim, ele falou sobre a possibilidade de jogar no Parque do Bacurau, caso o time avance de fase. O gramado do local foi bastante criticado pelo estado, durante a partida contra o São Francisco.

"Eu só posso comentar fatos concretos. Temos um jogo duro contra o Caeté, com vantagem nossa, mas tudo pode acontecer. A respeito de um possível jogo no Parque do Bacurau vejo com certo receio, tanto para o Remo, como para o Caeté. Agora quem define isso é a Federação, podemos questionar o estádio, mas quem muda é a Federação", encerra.