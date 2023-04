Com time misto, Remo está escalado para duelo contra o Caeté, pelas quartas do Parazão

O Remo está escalado para o duelo contra o Caeté, pelo jogo de volta das quartas de final do Parazão 2023. Para o duelo, o técnico azulino, Marcelo Cabo, decidiu mandar a campo um time misto.

Da escalação considerada "titular" do Leão Azul, estarão em campo Pablo Roberto, Anderson Uchôa, Leonan, Diego Guerra, Ícaro, Lucas Mendes e Vinícius. As principais mudanças, no entanto, serão no setor ofensivo.

Ganham espaço como titulares remistas os atacantes Jean Silva, Rogério e Fabinho, assim como o meia Rodriguinho. Todos, inclusive, estiveram no jogo de ida das quartas de final, quando o Leão mandou a campo um time inteiramente reserva e venceu de 4 a 2.

Veja a escalação: