Em jogo apertado, Remo vence Caeté e garante vaga na semifinal do Parazão; veja

Clube do Remo e Caeté fizeram a segunda partida pelas quartas de final do Campeonato Paraense. Depois da vitória azulina por 4 a 2 no jogo de ida, ambos fizeram um bom jogo no Mangueirão, com nova vitória remista, desta vez por 2 a 1. Marcaram em favor do Remo Fabinho e Leonan, enquanto Fernando Portel descontou. A vitória deu a classificação à semifinal, contra o Cametá, no próximo fim de semana, a ser definido pela Federação Paraense de Futebol (FPF).

Poupando vários titulares, o Remo foi a campo com uma formação mesclada, como havia dito o próprio técnico Marcelo Cabo sobre dar rodagem a alguns atletas. Assim, o Remo se lançou ao ataque com o apito inicial e a pressão logo surtiu efeito. Ainda aos três minutos, Lucas Mendes recebeu de Jean Silva no bico da grande área e cruzou na medida para Fabinho marcar de cabeça, abrindo 1 a 0.

O impulso inicial pegou o adversário de surpresa, enquanto o Leão Azul trocava passes no campo adversário e utilizava bastante a ligação pelas laterais. Assim quase nasceu o segundo, depois que Leonan faz boa triangulação com Pablo Roberto, pela esquerda, e avançou para a linha de fundo, onde cruzou rasteiro para Jean Silva, mas o atacante azuilino chegou atrasado

O domínio azulino foi tamanho que aos 13 minutos, veio outra grande chance, após Fabinho receber na velocidade, entrar na área, driblar o marcador e mandar com força na meta de André Gaia, que fez uma excelente defesa. A maioria das jogadas do Caeté eram sufocadas ainda no meio campo e Leandro Cearense permaneceu isolado no ataque por boa parte da etapa inicial.

A partir dos 20 o panorama mudou e as chances ficaram mais escassas. Do lado do Caeté, a falta de espaços era nítida, apresentando dificuldades até para a troca de passes. E foi justo o aparente desequilíbrio que o time ressurgiu das cinzas. Em um lapso de inteligência, aos 32 minutos o Caeté fez o que parecia impossível. Gully achou Thurram livre na ponta direita e de lá partiu o cruzamento escorado por Pedrinho e concluído com um chute alto de Fernando Portel, empatando o jogo em 1 a 1.

Na sequência o Remo ainda perdeu Pablo Roberto, expulso por falta perigosa, após receber o segundo amarelo, deixando o Remo com um homem a menos, a segunda expulsão dele em três jogos. A resposta azulina veio com Leonan, depois de uma arrancada perigosa pela esquerda, concluída com o chute forte e a espalmada de André para a linha de fundo. Apesar disso, a reta final da primeira etapa foi de maior domínio do Caeté, que deixou o primeiro tempo aliviado, tendo ainda outra boa chance de virar o placar, após chute de longa distância de Gully, defendido em dois tempos por Vinícius.

Na etapa complementar, o Caeté manteve o ímpeto e novamente sufocou o Remo, criando a oportunidade de virar a partida logo aos dois minutos, depois que Mauro Praia recebeu na pequena área, tirou o marcador e mandou pro gol. Vinícius, com a ponta da chuteira, faz a defesa. Com o time acuado, o Remo resolveu despertar e antes dos 10 minutos já tinha novamente a vantagem.

A jogada do segundo gol remista saiu após a cobrança de escanteio de Álvaro. A bola respingou na entrada da área e Leonan chutou rasteiro, enganando a defesa, para a alegria da torcida azulina. Com 2 a 1, o jogo ficou novamente corrido, dada a mudança de posicionamento dos times. Enquanto o Caeté deixou PC Timborana mais adiantado, o Remo mudou para um 4-4-1, com Curuá e Uchôa mais próximos da defesa, Álvaro e Jean Silva pelas pontas e Fabinho centralizado.

A partir dos 20, a partida entrou novamente em certo equilíbrio, com ambos explorando, como sempre, as laterais. Apesar disso, Remo e Caeté pecavam na última bola, com a diferença que, por estar na frente do placar, o Remo controlava mais o resultado. Até ali, a vitória dava a vaga com bastante folga, mesmo com um jogador a menos. Quando foi preciso, o time recuou a marcação e dificultou um pouco a entrada do Caeté na área defensiva.

A maior parte das jogadas do time bragantino consistia nas bolas paradas. Robson Melo então fez a última mudança no time, trocando Leandro Cearense por Carioca, enquanto o Remo havia feito apenas duas. A ideia era deixar o time mais ofensivo, aproveitando também a superioridade numérica no meio-campo, dada a expulsão de Pablo Roberto. Nada disso, no entanto, funcionou como o esperado.

Aos poucos o técnico Marcelo Cabo foi ganhando tempo, promovendo substituições seguidas no time titular. Primeiro veio Diego Tavares no lugar de Fabinho, depois foi a vez de Ronald entrar em campo, na vaga de Álvaro. Antes disso, no entanto, Léo Carvalho quase empata depois de ótimo passe de Kauê. O jogador dominou entre os zagueiros e mandou um torpedo no alto, obrigando Vinícius a fazer outra grande defesa. Por fim, foi a vez de Diego Ivo ser acionado, no lugar de Diego Guerra.

A estratégia conseguiu ganhar minutos preciosos e ainda reservou uma última chance, após Mateus Martins ser derrubado na área por Diego Ivo. Keoma cobrou e Vinícius defendeu. Fora isso, o Caeté pouco fez e a partida terminou com a vitória por 2 a 1. No placar agregado o Remo venceu por 6 a 3 e agora enfrenta o Cametá na semifinal do Parazão.

Ficha técnica:

Local: Mangueirão

Hora: 20h

Árbitro: Gustavo Ramos Melo

Assistentes: Carlos Eduardo Galeno Benevides e Jhonathan Leone Lopes

Cartões Amarelos: Leonan, Pablo Roberto, Álvaro, Diego Guerra (Remo) Mateus Martins, Mauro Praia, Leandro Cearense, Robson Melo, Kauê (Caeté)

Cartões Vermelhos: Pablo Roberto (Remo)

Remo: Vinícius; Lucas Mendes, Ícaro, Diego Guerra (Diego Ivo) e Leonan; Anderson Uchôa, Rodriguinho (Paulinho Curuá), Pablo Roberto, Jean Silva; Rogério (Álvaro) (Ronald) e Fabinho (Diego Tavares).

Técnico: Marcelo Cabo

Caeté: André; Thurram (Léo Carvalho), Mateus Martins, Gully (Keoma), Kauê, Fernando Portel; Leandro Cearense, Pedrinho (Júnior), Júnior, PC Timborana e Anthony (Mauro Praia)

​Técnico: Robson Melo.