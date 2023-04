Remo: Presidente da FPF responde Fábio Bentes sobre gramado em Cametá: ‘Nossa decisão é técnica'

O presidente da Federação Paraense de Futebol (FPF), Ricardo Gluck Paul, conversou com a equipe de O Liberal e respondeu às acusações do presidente do Remo, Fabio Bentes, de que a FPF teria tomado a decisão de manter o jogo entre Cametá x Remo, pela semifinal do Parazão, no Estádio Parque do Bacurau, que passou por melhorias no gramado. O mandatário da instituição que comanda o futebol paraense informou que a decisão foi técnica.

Ricardo Gluck Paul afirmou que a decisão de manter o jogo no Parque do Bacurau, em Cametá (PA), foi tomada após entrega de relatório feita pelo agrônomo Raimundo Mesquita, ídolo do Remo e quem administra o gramado do Mangueirão.

“O presidente do Clube do Remo tem meu total respeito e possui a obrigação de defender os interesses da sua instituição. Discordando de sua declaração, porém, informo que nossa decisão é técnica baseada em relatório de uma comissão independente criada especificamente para essa finalidade, liderada pelo renomado especialista Raimundo Mesquita, que possui o respeito e confiança de todos os clubes filiados”, disse, Gluck Paul.

O documento enviado por Raimundo Mesquita à FPF foi exposto. Nele consta algumas recomendações foram feitas pelo agrônomo aos dirigentes do Cametá. Mesquita informa em documento que caso as recomendações fossem realizadas, há grandes possibilidades de que se tenha jogo no Parque do Bacurau, deixando a cargo da decisão a FPF.

