Após vistoria, FPF libera Parque do Bacurau para jogo da semifinal entre Cametá e Remo; veja

A Federação Paraense de Futebol (FPF) acabou com o imbróglio sobre o local da partida de um dos confrontos da semifinal do Campeonato Paraense, definida entre Clube do Remo e Cametá. Depois de diversas reclamações acerca do estado do gramado, uma equipe do Departamento de Competições (DCO) da entidade foi até o estádio Parque do Bacurau, em Cametá, para fazer uma vistoria e em seguida liberou a praça esportiva para um dos jogos da próxima fase, marcada para começar nesta sexta-feira (21).

Assim, fica definido que Clube do Remo e Cametá fazem dois jogos pela semifinal do Parazão, o primeiro em Cametá e o segundo na capital paraense. A FPF ainda vai confirmar as datas e horários das partidas, mas já adiantou que os jogos começam neste final de semana. Na outra chave, Paysandu e Tuna decidem nesta quarta-feira (19) quem enfrenta o Águia de Marabá, que eliminou o Castanhal nas oitavas de final.

No jogo de volta das quartas de final contra o São Francisco, no próprio Parque, o gramado chamou a atenção por estar bastante enlameado. Os uniformes dos jogadores ficaram bastante sujos e em alguns locais do campo, a bola rolava com muita dificuldade.

Confirma a nota da FPF na íntegra:

A Federação Paraense de Futebol (FPF), através do Departamento de Competições (DCO), informa que, após duas inspeções técnicas dos profissionais da FPF no gramado do estádio Parque do Bacurau, em Cametá, a praça esportiva está liberada para receber jogos. Com isso, a partida de ida, válida pela semifinal do Parazão Banpará 2023, contra o Clube do Remo, será realizada no Parque do Bacurau, em Cametá.

As duas visitas técnicas ocorreram nos dias 13 e 17 de abril em que foram recomendadas medidas para a recuperação do gramado que sofreu com as fortes chuvas que aconteceram na cidade e na região. Essas medidas foram imediatamente providenciadas pelo Cametá Sport Club e pela cidade, havendo avanços significativos no gramado do estádio. Sendo assim, a Federação entende que a praça esportiva tem condição de jogo.

A FPF ressalta que, dentro de pouco tempo, irá colocar em prática o Projeto de Gramados FPF. Este projeto será trabalhado junto aos clubes e às praças esportivas, a fim de melhorar os equipamentos esportivos e seus respectivos gramados que serão classificados em níveis: A, B e C, conferindo níveis de utilização nas competições e objetivando os avanços necessários para migrar de categorias. Todos os detalhes sobre esta iniciativa da Federação Paraense serão divulgados em breve.