'Vocês estão com medo?', dispara prefeito de Cametá sobre semifinal do Parazão no Parque do Bacurau

Criticado pelo estado na última partida, o gramado Estádio Parque do Bacurau, em Cametá, passou por uma revitalização. A pedido da Federação Paraense de Futebol (FPF), obras foram feitas para que o palco esportivo local possa receber uma das partidas da semifinal.

Prefeito do município de Cametá, Victor Cassiano, comentou sobre as obras. Todas os pedidos feitos pelo engenheiro agrônomo Raimundo Mesquita, que estádio o gramado à pedido da FPF para avaliar a liberação, foram atendidos. Além disso, afirmou que não abrirá mão que a partida de ida das semis, contra Remo ou Caeté, seja marcada no Parque do Bacurau.

"Gramado está totalmente em condições de jogo. Venha quem vier, estamos em condições de jogar. Tem muita gente torcendo contra o nosso time, vocês estão com medo? Acredito que sim. Mas o nosso time é forte. Não vamos aceitar que tire o jogo do Parque Bacurau. A iluminação está pronta, queremos o jogo à noite. Anotem o que estou falando: o time vai ser campeão!", disparou Victor.

Estado do gramado

No jogo de volta das quartas de final contra o São Francisco, no próprio Parque, o gramado chamou a atenção por estar bastante enlameado. Os uniformes dos jogadores ficaram bastante sujos e em alguns locais do campo, a bola rolava com muitas dificuldades.

Semifinais

Na tabela básica, o jogo de ida entre Cametá e Remo ou Caeté está marcado para a próxima sexta-feira (21). O local e horários ainda serão confirmados pela FPF.

A equipe de O Liberal busca contato com Mesquita, para saber se o Parque do Bacurau tem condições de receber a partida.